Трое ранены: над Воронежем уничтожены высокоскоростные воздушные цели

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 50 0

Один из пострадавших — в критическом состоянии.

Сбиты цели над Воронежем: трое пострадавших

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Несколько высокоскоростных воздушных целей уничтожены над Воронежем

Системы противовоздушной обороны отработали по нескольким высокоскоростным воздушным объектам в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы области, все цели были успешно ликвидированы, однако без последствий не обошлось.

Осколки и ударная волна повредили производственные корпуса одного из местных предприятий. Также пострадали фасады и стеклопакеты в нескольких многоквартирных домах, зафиксированы повреждения припаркованных автомобилей.

На данный момент известно как минимум о трех раненых. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, остальные получают необходимую помощь на месте.

В нескольких российских регионах звучали сирены.

Ранее 5-tv.ru писал о массированных атаках беспилотников на российские регионы и работе средств ПВО в приграничных областях. БПЛА упал в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области — жильцов трех многоквартирных домов из-за этого пришлось срочно эвакуировать, есть повреждения зданий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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