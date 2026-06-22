ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и ТЭК Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Удары были нанесены в 142 районах.

ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и ТЭК Украины

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

Для выполнения задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные подразделения, артиллерия, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

«Нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди пораженных целей также оказались площадки сборки и хранения дальнобойных беспилотников, а также районы размещения украинских боевиков и иностранных наемников. По информации Минобороны, удары были нанесены по объектам в 142 районах.

Кроме того, в сводке приведены данные о ситуации на отдельных участках фронта. Так, в Константиновке в ДНР, по информации ведомства, под контроль были взяты 103 здания. Также сообщается об уничтожении до 85 боевиков ВСУ и 27 пунктов управления беспилотниками. На Краснолиманском направлении, согласно заявлению министерства, потери украинской стороны составили до 30 человек.

Отдельно отмечается работа средств противовоздушной обороны (ПВО). По данным Минобороны РФ, за последние сутки были сбиты 734 украинских беспилотника и 12 управляемых авиационных бомб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беспилотный летательный аппарат упал в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, из-за чего пришлось срочно эвакуировать жильцов из трех многоквартирных домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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