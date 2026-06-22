«Принимаются необходимые меры»: Песков о ситуации с топливом в Крыму

Песков: власти ведут интенсивную работу касательно ситуации с топливом Крыму

Власти ведут интенсивную работу в Крыму, чтобы свести к минимуму негативные эффекты от деструктивных действий киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в правительстве уже запущен и функционирует механизм постоянной координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на горючее.

«Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — отметил Песков.

Песков также подтвердил, что власти целенаправленно занимаются вопросами бесперебойного обеспечения полуострова топливом.

В связи с атаками ВСУ и логистическими сложностями в Крыму и Севастополе 21 июня была приостановлена продажа топлива для гражданских лиц. Топливо пока что будут отпускать только особым государственным подразделениям, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.

В свою очередь, столичные власти ранее рапортовали о штатных поставках нефтепродуктов и стабильной работе автозаправочных станций в московском регионе.

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