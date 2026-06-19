Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка во Владивостоке

Во Владивостоке суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка в подъезде жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем официальном Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июня. Мужчина, находясь в подъезде жилого дома на улице Хабаровской, набросился на 14-летнего мальчика и нанес ему телесные повреждения. Избиение попало на камеры видеонаблюдения.

После случившегося семья подростка обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство». По словам обвиняемого, поводом для столь агрессивных действий стали высказанные подростком в его адрес оскорбления.

«Вину в содеянном не признаю», — заявил мужчина на заседании, на котором ему избрали меру пресечения.

На время расследования суд отправил мужчину под домашний арест. Прокуроры не согласны с вердиктом: они настаивают на заключении обвиняемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что две женщины напали на школьницу в Новой Москве. Конфликт произошел у подъезда дома в ЖК «Саларьево парк». Драка началась после того, как 14-летняя девочка попыталась попасть в подъезд и дернула дверь. Это не понравилось местным жительницам, и они вступили с ней в перепалку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.