Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка во Владивостоке

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Обвиняемый не раскаялся в содеянном.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Прокуратура Приморского края/prosecutor_pk; 5-tv.ru

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Во Владивостоке суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка в подъезде жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем официальном Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июня. Мужчина, находясь в подъезде жилого дома на улице Хабаровской, набросился на 14-летнего мальчика и нанес ему телесные повреждения. Избиение попало на камеры видеонаблюдения.

После случившегося семья подростка обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство». По словам обвиняемого, поводом для столь агрессивных действий стали высказанные подростком в его адрес оскорбления.

«Вину в содеянном не признаю», — заявил мужчина на заседании, на котором ему избрали меру пресечения.

На время расследования суд отправил мужчину под домашний арест. Прокуроры не согласны с вердиктом: они настаивают на заключении обвиняемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что две женщины напали на школьницу в Новой Москве. Конфликт произошел у подъезда дома в ЖК «Саларьево парк». Драка началась после того, как 14-летняя девочка попыталась попасть в подъезд и дернула дверь. Это не понравилось местным жительницам, и они вступили с ней в перепалку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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