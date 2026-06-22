Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Британии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 38 0

Политик лично заявил о своем решении во время обращения на Даунинг-стрит.

Кир Стармер объявил об отставке

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально заявил, что принял решение покинуть свой пост. Об этом он сообщил во время своей речи на Даунинг-стрит.

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении», — заявил Стармер.

Одним из вероятных кандидатов на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют популярного британского политика Энди Бернема. Новость о решении Стармера появилась на фоне острого политического кризиса в Соединенном Королевстве, где его партия потерпела сокрушительное поражение на последних выборах, показав наихудший результат за полвека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о провале Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, написав в соцсети Truth, что тот уйдет в отставку из-за неудач по вопросам иммиграции и энергетики. Трамп пожелал британскому премьеру «всего хорошего». 

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