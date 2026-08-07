У работодателей появится дополнительное основание для увольнения сотрудников

Юрист Варшавер: с 1 сентября работников смогут увольнять за хищение или растраты

С 1 сентября 2026 года изменятся правила увольнения работников за хищение, растрату, умышленное уничтожение или повреждение имущества по месту работы. Юридически корректнее говорить не о появлении нового основания для увольнения, а о расширении перечня судебных актов, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает возможность применения уже существующего основания. Об этом журналистам «Известий» рассказал юрист Марк Варшавер.

Прежде применение соответствующего основания было связано со вступившими в законную силу приговором суда либо постановлением по делу об административном правонарушении. Теперь же, начиная с сентября, к этим санкциям добавится решение суда о прекращении уголовного преследования из-за назначения судебного штрафа или по иному нереабилитирующему основанию.

Перечень деяний не изменится. Закон не распространяет эту норму на любые корыстные, имущественные или экономические преступления. Как и прежде, она будет применяться только в случаях хищения, растраты, умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенных по месту работы.

Как отметил юрист, закон расширяет не состав проступка, а перечень судебных решений, которым придается значение в трудовых отношениях. Это ограничивает возможность более широкого толкования нормы работодателем.

Закон прямо говорит о судебном акте. Следовательно, постановление следователя или дознавателя о прекращении уголовного преследования под новую редакцию статьи 81 Трудового кодекса (ТК) РФ буквально не подпадает.

«ТК не превращает решение о прекращении уголовного преследования в обвинительный приговор. Законодатель придает ему специальное значение для целей трудового права: оно позволяет работодателю рассмотреть вопрос об увольнении, но не заменяет самостоятельного решения работодателя и не делает прекращение трудового договора автоматическим», — отметил Варшавер.

Увольнение по пунктам 81-й статьи остается дисциплинарным взысканием. Поэтому даже при наличии предусмотренного законом судебного акта работодатель обязан соблюдать требования статей 192 и 193 ТК РФ.

Главное, подчеркнул эксперт, — не воспринимать судебный акт как готовое решение об увольнении. Документ подтверждает лишь один элемент юридического состава. Нарушение дисциплинарной процедуры может привести к восстановлению работника даже при наличии предусмотренного законом судебного решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские компании стали чаще возвращать ранее уволившихся сотрудников, превращая это в стратегию найма. Основная причина — экономическая: бывшего работника не нужно искать, проверять и долго адаптировать, он выходит на полную мощность за неделю, а не за три месяца.

Эксперт отметил, что тренд будет усиливаться во второй половине 2026 и в 2027 году из-за кадрового дефицита и демографических проблем. Компании уже формируют резерв из бывших специалистов, поддерживая с ними связь. Для самих «бумерангов» ситуация выгодна, но требует осторожности: важно убедиться, что причины предыдущего ухода исчезли. Возвращение дает возможность обсудить повышение зарплаты, должности и условий.

Также россиянам напомнили об обязанностях работодателя по индексации зарплаты. Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, компания обязана повышать заработную плату сотрудников с учетом роста потребительских цен, чтобы сохранить реальный уровень доходов.

Порядок и размер индексации должны быть закреплены в коллективном договоре или локальном акте. Если такой документ отсутствует, работодатель все равно обязан принять соответствующий акт. При этом дополнительные повышения по итогам работы остаются на усмотрение руководства

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