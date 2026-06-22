Столик по расписанию: в РЖД напомнили о правилах для пассажиров поездов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Поводом для споров стали нижние полки, однако порядок пользования ими давно прописан.

Имеют ли право пассажиры верхних полок использовать столик

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В РЖД напомнили о правилах пользования столиком в поезде

Правила пользования столиком в поездах вновь оказались в центре внимания после обсуждений в сети. Многие пассажиры считают, что тем, кто едет на верхних полках, приходится мириться с неудобствами, однако действующий порядок уже предусматривает время для приема пищи. Об этом напомнили в пресс-службе РЖД.

Согласно действующим правилам, пассажиры, занимающие нижние полки, должны предоставлять соседям с верхних мест возможность воспользоваться столиком три раза в день. На завтрак отводится до 30 минут с 07:00 до 10:00, на обед — до одного часа в период с 12:00 до 15:00, а на ужин — еще 30 минут с 19:00 до 21:00.

При этом пассажиры верхних полок не могут занимать нижнее место без согласия человека, которому оно принадлежит. В РЖД также подчеркнули, что такой порядок действует уже несколько лет. Правила были утверждены приказом Министерства и вступили в силу в сентябре 2022 года. С тех пор никаких изменений в этой части не вводилось.

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