Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту Бостона

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Одному из лайнеров пришлось изменить маневр перед посадкой.

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в Бостоне

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

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В международном аэропорту Бостона предотвратили опасное сближение двух пассажирских самолетов. Об инциденте сообщил телеканал ABC News. Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку обстоятельств произошедшего.

По информации телеканала, ситуация произошла в выходные дни во время выполнения регулярных рейсов. Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший заход на посадку, отказался от приземления и ушел на повторный круг после появления риска пересечения траекторий с воздушным судном American Airlines, которое в этот момент начинало взлет.

По предварительным данным, расстояние между самолетами в определенный момент сократилось примерно до 90 метров.

«Федеральное управление гражданской авиации заявило, что расследует инцидент между двумя коммерческими рейсами, произошедший в субботу в международном аэропорту Бостона», — сказано в материале.

Известно, что рейс Delta выполнялся из Далласа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, следовавший из Гюмри в Москву, совершил внеплановую посадку в Махачкале после ложного сигнала о разгерметизации. По данным следствия, никто не пострадал, проводится проверка обстоятельств инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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