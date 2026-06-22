Что будет с пенсией, если НПФ обанкротится: как защищены накопления россиян

Президент НАПФ Беляков: вероятность банкротств НПФ крайне мала

Вероятность банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) остается крайне низкой благодаря строгому контролю со стороны государства. Однако даже в случае возникновения такой ситуации пенсионные накопления граждан не исчезнут, а будут переданы другой организации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, деятельность НПФ находится под постоянным надзором Банка России, который контролирует инвестиционную политику фондов и оценивает обоснованность размещения средств клиентов. При этом даже в случае прекращения работы фонда накопления клиентов не пропадут — их переведут в другую организацию, а в отдельных случаях функции фонда-приемника может взять на себя Агентство по страхованию вкладов.

Эксперт также напомнил о государственной программе долгосрочных сбережений. В ее рамках действует гарантийная защита средств в размере до 2,8 миллиона рублей. По его словам, такой лимит установлен для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед всеми участниками программы.

Кроме того, россияне могут вернуть свои накопления в рамках обязательного пенсионного страхования через Социальный фонд России (СФР). Для этого необходимо оформить заявление о смене страховщика.

Подать документы можно несколькими способами: лично в отделении СФР, через МФЦ при наличии паспорта и СНИЛС, с помощью портала «Госуслуги», либо обратившись непосредственно в свой негосударственный пенсионный фонд при оформлении перевода средств.

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