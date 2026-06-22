Пять человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Воронежу

Пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал он в личном блоге.

Несколько десятков воронежцев обратились за медицинской помощью после обстрела, однако большую их часть отпустили домой после осмотра.

Наибольшие повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в левобережной части города, где вспыхнул крупный пожар, который спасателям удалось потушить. Специалисты Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха в этом районе и не выявили превышения концентрации вредных веществ.

«Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — написал Гусев.

Помимо завода, повреждены фасады и остекление в десяти многоквартирных домах, а в частном секторе пострадали шесть жилых построек. Также известно о 50 испорченных автомобилях.

Всем пострадавшим окажут материальную помощь. Семьям погибших полагается по одному миллиону рублей, а получившим тяжелые ранения воронежцам — по 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Горловке 12 мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автобус.

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