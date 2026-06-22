«Просто на жизнь»: близкие облитой кислотой петербурженки молят о помощи

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 1 993 0

Пострадавшая еще долгое время не сможет работать, поэтому ей необходимы деньги.

Что известно об облитой кислотой девушке в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Облитой кислотой девушке в Петербурге потребуется долгое восстановление

Жительнице Санкт-Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, предстоит пройти через многоэтапную реабилитацию. Об этом сообщили близкие пострадавшей.

Родственники уточнили, что девушке пришлось удалить глаз, поэтому теперь ей требуется сложное протезирование глазного яблока. Кроме того, ей необходима трансплантация кожи и волос.

«(Девушке. — Прим. ред.) требуется долгое восстановление, пересадка кожи, волос, протезирование глазного яблока», — говорится в сообщении на странице сбора в пользу пострадавшей.

Из-за тяжелого физического и психологического состояния девушка еще очень долго не сможет самостоятельно работать и обеспечивать себя, поэтому собранные неравнодушными людьми деньги пойдут не только на оплату дорогостоящих медицинских процедур и медикаментов, но и «просто на жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нападение произошло 24 мая. По данным следствия, бывший возлюбленный облил девушку кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и несколько раз ударил ножом. Нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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