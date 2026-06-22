Пенсии выше 30 тысяч: названы регионы с самыми крупными выплатами

Средняя пенсия неработающих граждан превышает 30 тысяч в 13 регионах России

Средняя пенсия неработающих граждан в мае 2026 года превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Это следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В перечень вошли Хабаровский край, где средний размер пенсионного обеспечения составил 30 229 рублей, Карелия с показателем 31 786 рублей и Архангельская область, где сумма достигла 32 654 рублей.

Также выше 30 тысяч рублей средняя пенсия оказалась в Республике Коми и Якутии. В этих регионах показатель составил 33 011 и 34 640 рублей соответственно.

На Сахалине средний размер выплат неработающим пенсионерам достиг 35 118 рублей. В Мурманской области он составил 35 655 рублей.

Еще более высокие значения зафиксированы в автономных округах. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя пенсия достигла 38 112 рублей, а в Ханты-Мансийском — 38 463 рублей.

В Магаданской области показатель составил 39 242 рубля, в Камчатском крае — 39 444 рубля. В Ненецком автономном округе средняя выплата превысила 40 тысяч рублей и достигла 40 082 рублей.

Самый высокий показатель из перечисленных регионов отмечен на Чукотке. Там средняя пенсия неработающих граждан составила 44 069 рублей.

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