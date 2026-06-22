Пенсии выше 30 тысяч: названы регионы с самыми крупными выплатами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 11 0

В список вошли северные и дальневосточные территории, где суммы заметно отличаются от средних.

В каких регионах России самая высокая пенсия список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Средняя пенсия неработающих граждан превышает 30 тысяч в 13 регионах России

Средняя пенсия неработающих граждан в мае 2026 года превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Это следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В перечень вошли Хабаровский край, где средний размер пенсионного обеспечения составил 30 229 рублей, Карелия с показателем 31 786 рублей и Архангельская область, где сумма достигла 32 654 рублей.

Также выше 30 тысяч рублей средняя пенсия оказалась в Республике Коми и Якутии. В этих регионах показатель составил 33 011 и 34 640 рублей соответственно.

На Сахалине средний размер выплат неработающим пенсионерам достиг 35 118 рублей. В Мурманской области он составил 35 655 рублей.

Еще более высокие значения зафиксированы в автономных округах. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя пенсия достигла 38 112 рублей, а в Ханты-Мансийском — 38 463 рублей.

В Магаданской области показатель составил 39 242 рубля, в Камчатском крае — 39 444 рубля. В Ненецком автономном округе средняя выплата превысила 40 тысяч рублей и достигла 40 082 рублей.

Самый высокий показатель из перечисленных регионов отмечен на Чукотке. Там средняя пенсия неработающих граждан составила 44 069 рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Пенсии выше 30 тысяч: названы регионы с самыми крупными выплатами
20:00
Теперь боится врачей: как Кейт Миддлтон едва не стала жертвой утечки медицинских данных
19:53
Акции в честь Защитников Родины прошли по всей стране
19:46
Смерть за сутки: в ДР Конго распространяется неизвестная болезнь
19:30
Тайна «Зеленых ботинок»: личность погибшего на Эвересте альпиниста хотят установить
19:13
«Ей это необходимо»: Деревянко рассказал, как жена повлияла на его характер

Сейчас читают

Восемь дней поисков: в Ингушетии нашли тело утонувшего в реке 8-летнего ребенка
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Выплаты по-новому: с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий на карту
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео