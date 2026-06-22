Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси забил гол в ворота национальной команды Австрии и официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Это произошло во время матча группового этапа в американском Далласе.

На 38-й минуте встречи футболист отправил мяч в сетку ворот соперника, и этот гол стал для него 17-м по счету за всю историю его выступлений на мировых первенствах.

Месси побил достижение бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 забитых мячей.

Кроме того, спортсмен делит с португальцем Криштиану Роналду первое место по числу участий в мировых первенствах. Для обоих звездных игроков нынешний чемпионат стал уже шестым в карьере.

Сам турнир 2026 года проходит одновременно в трех странах — США, Канаде и Мексике, а за главный трофей планеты борются сразу 48 национальных команд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФИФА допустит юношескую сборную России до 15 лет к участию в новом футбольном турнире в США, который пройдет в сентябре.

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