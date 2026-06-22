Выплаты без лишних бумаг: что изменится для россиян с 1 июля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Новые правила должны ускорить назначение пособий и упростить жизнь получателям.

Новые правила в начислении социальных выплат что изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С 1 июля 2026 года вступят в силу изменения в начислении социальных выплат

С 1 июля изменится порядок начисления ряда социальных выплат. Новые правила должны упростить назначение пособий, сократить количество документов для граждан и ускорить получение мер поддержки. Об этом сообщило издание Life.ru.

Социальный фонд России сможет самостоятельно формировать значительную часть сведений, необходимых для назначения выплат. Для этого будут использоваться данные лицевых счетов граждан, а также информация от работодателей и страхователей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко пояснил, что смысл изменений заключается в снижении бюрократической нагрузки на получателей поддержки. По его словам, государственные информационные системы должны активнее использоваться для того, чтобы людям не приходилось повторно собирать и приносить одни и те же документы.

Семейная выплата

Часть семей сможет получить новую ежегодную семейную выплату уже в июле. Прием заявлений на нее стартовал 1 июня. Если семья подала документы в конце июня или в первой половине июля, деньги могут поступить в том же месяце. Право на выплату получат семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

В Москве такой порог составляет менее 35,9 тысячи рублей на человека в месяц. В Новосибирской области речь идет о сумме менее 26 тысяч рублей.

По сути, механизм связан с возвратом части ранее уплаченного НДФЛ. Налог за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье.

Аксененко отметил, что такие изменения важны прежде всего из-за повышения доступности социальной поддержки. Он считает, что для многих граждан сложность оформления и сбора документов становится серьезным препятствием, поэтому более простой порядок получения выплат может сделать действующие меры помощи эффективнее.

Меньше запросов к работодателям

С 1 июля 2026 года также вступают в силу изменения, утвержденные постановлением правительства РФ от 10.05.2026 № 545. Они касаются порядка получения социальных выплат и направлены на автоматизацию процесса.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что новые правила должны ускорить перечисление денег и снизить бюрократическую нагрузку на работодателей.

По ее словам, изменения затронут разные виды выплат. В их числе пособия по временной нетрудоспособности, выплаты на детей, а также пособия по беременности и родам.

Индивидуальный лицевой счет станет приоритетным источником данных для Социального фонда при назначении пособий. Если необходимые сведения уже есть в системе, фонд сможет использовать их для расчета без дополнительных запросов к работодателю или работнику.

Такой порядок должен ускорить назначение и переоформление выплат. Кроме того, гражданам станет проще получать положенную поддержку, если нужная информация уже содержится в государственных системах.

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Выплаты без лишних бумаг: что изменится для россиян с 1 июля

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