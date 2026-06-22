«Ничем примечательным не запомнился»: Песков прокомментировал уход Стармера

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Премьер-министр Великобритании объявил об отставке.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Песков: Стармер никак не зарекомендовал себя в российско-британских отношениях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер никак не зарекомендовал себя в российско-британских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится», — отметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что поступает много вопросов о том, будет ли улучшение отношений между Лондоном и Москвой после ухода Стармера. Сам пресс-секретарь настроен скептически, так как не уверен, что кто-то из современных британских политиков собирается дружить с Россией.

«Вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Сартмера позицию в отношении наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кир Стармер официально заявил, что принял решение покинуть пост премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористкой партии.

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«Ничем примечательным не запомнился»: Песков прокомментировал уход Стармера

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