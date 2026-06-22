Беспилотник рухнул в Гусь-Хрустальном на многоэтажки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 432 0

Жильцов трех домов экстренно эвакуировали.

Беспилотник упал в Гусь-Хрустальном: эвакуация людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотный летательный аппарат упал в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, из-за чего пришлось срочно эвакуировать жильцов из трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«В городе Гусь-Хрустальном произошло падение БПЛА. Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов», — написал глава области в своем канале в мессенджере МАКС.

Авдеев также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать все необходимые оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и обеспечивают безопасность граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил об уничтожении 74 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. По данным градоначальника, силы противовоздушной обороны министерства обороны отразили атаку, а на местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных ведомств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 июн
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву
22 июн
За ночь силы ПВО сбили 301 беспилотник ВСУ над регионами России
21 июн
Силы ПВО сбили 168 дронов ВСУ над регионами России
21 июн
«Купол Донбасса» сорвал 128 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю
21 июн
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтетерминале
20 июн
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ
20 июн
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли два человека
20 июн
ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на дорогу в ЛНР — есть погибшие
20 июн
В Брянской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек
19 июн
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
Трое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе на Филиппинах
12:16
«Связь поколений»: почему важно хранить память о Великой Отечественной войне
12:15
День памяти и скорби: началась общероссийская минута молчания
12:11
Автоэксперт объяснил, чем жара опасна для двигателя машины
12:01
Яйца и не только: какие продукты подешевеют летом
12:00
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция

Сейчас читают

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Топалов огорошил признанием о жизни с Тодоренко
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео