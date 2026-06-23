Опасность может быть незаметной: как женщинам после 40 снизить риск тромбов

Отказ от курения помогает снизить риск образования тромбов у женщин после 40 лет

После 40 лет в организме женщины начинают происходить гормональные изменения, которые могут повлиять на состояние сосудов и свертываемость крови. В этот период особенно важно следить за образом жизни и регулярно проходить обследования, чтобы снизить риск тромбоза, инфаркта и инсульта. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему после 40 лет риск повышается

Тромб — это сгусток крови, который может образоваться внутри сосуда и нарушить кровоток. У женщин после 40 лет вероятность тромбообразования постепенно увеличивается из-за нескольких факторов:

возрастных изменений сосудов;

снижения уровня эстрогенов в период перименопаузы и менопаузы;

появления хронических заболеваний;

малоподвижного образа жизни;

набора лишнего веса.

Дополнительный риск могут создавать некоторые гормональные препараты, особенно при наличии других факторов.

Кто находится в группе риска

Особенно внимательно к здоровью сосудов стоит относиться женщинам, если есть:

варикозное расширение вен;

артериальная гипертония;

сахарный диабет;

повышенный холестерин;

ожирение;

курение;

наследственная склонность к тромбозам;

длительная малоподвижность;

прием гормональной терапии или комбинированных оральных контрацептивов (по назначению врача).

Больше двигайтесь

Для нормального кровообращения важно регулярно сокращать мышцы ног. Если работа сидячая, врачи рекомендуют:

вставать каждый час;

делать небольшую разминку;

чаще ходить пешком;

заниматься плаванием, ходьбой или ездой на велосипеде не менее 150 минут в неделю.

Даже обычная прогулка помогает уменьшить застой крови в венах.

Следите за весом

Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на сосуды и повышает риск образования тромбов. Постепенное снижение веса при необходимости помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и уменьшить вероятность осложнений.

Контролируйте давление, сахар и холестерин

После 40 лет специалисты советуют регулярно проверять:

артериальное давление;

уровень холестерина;

уровень глюкозы крови;

индекс массы тела;

окружность талии.

При наличии хронических заболеваний обследования могут понадобиться чаще.

Осторожнее с гормональными препаратами

Заместительная гормональная терапия и некоторые виды контрацепции могут немного повышать риск тромбозов у отдельных женщин.

Это не означает, что от лечения нужно отказываться. Однако такие препараты должны назначаться только врачом после оценки всех факторов риска.

Самостоятельно начинать или отменять гормональную терапию нельзя.

Не забывайте пить воду

При недостатке жидкости кровь становится более вязкой, особенно летом, во время физических нагрузок или длительных поездок.

Поддержание нормального питьевого режима помогает сохранять нормальное кровообращение.

Откажитесь от курения

Курение значительно увеличивает вероятность тромбозов, инфаркта и инсульта. Особенно опасно сочетание курения с приемом гормональных контрацептивов или заместительной гормональной терапией.

Компрессионный трикотаж

Во время длительных авиаперелетов, автомобильных поездок или при варикозной болезни врач может рекомендовать компрессионные чулки.

Они помогают улучшить венозный отток и снизить вероятность образования тромбов.

Не принимайте аспирин без назначения врача

Распространенное мнение, что аспирин нужно пить «для профилактики», давно пересмотрено. Современные рекомендации гласят: самостоятельно принимать препараты, разжижающие кровь, нельзя.

Они могут увеличить риск опасных кровотечений. Необходимость такой терапии определяет только врач.

Когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью

Немедленно вызывайте скорую помощь, если появились:

внезапный отек и сильная боль в одной ноге;

покраснение и ощущение жара по ходу вены;

резкая одышка;

боль в груди;

кашель с кровью;

внезапное онемение руки, ноги или половины лица;

нарушение речи или зрения.

Эти симптомы могут указывать на тромбоз, тромбоэмболию легочной артерии, инсульт или инфаркт.

Главное правило профилактики

Полностью исключить риск образования тромбов невозможно, однако его можно значительно снизить.

Для этого достаточно соблюдать простые правила: больше двигаться, поддерживать нормальный вес, отказаться от курения, контролировать давление, сахар и холестерин, не заниматься самолечением и регулярно проходить профилактические обследования.

Именно комплексный подход считается самым эффективным способом сохранить здоровье сосудов после 40 лет.

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