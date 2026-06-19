Нет смысла бороться? Можно ли быстро ли избавиться от «галифе» на бедрах

Терапевт Никитина: крема и массажи не помогут похудеть

Крема и массажи не помогут избавиться от жировых «галифе» на бедрах. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

Она пояснила, что «галифе» называют жировые отложения по бокам на бедрах. Чаще всего они встречаются у женщин с грушевидной фигурой. Это строение передается по наследству. Кроме того, данная зона связана с гормонами и женской физиологией.

В интернете часто можно встретить утверждения, что избавиться от объема в этом месте можно быстро, например, при помощи массажей, кремов или других процедур. К тому же многие блогеры заверяют, что «галифе» — это вовсе не жир, а отеки и проблемы с лимфой.

Правдивым, и то частично, по словам медика, является лишь одно из вышеперечисленных заявлений в сети. Малоподвижный образ жизни может привести к застою жидкости и проблемам с лимфой. Но основная часть отложений в этой области все же не жидкость, а жир. Отек — лишь сопутствующий фактор. Появление «галифе» часто является следствием не только проблем с лимфой, но и гормональных нарушений, неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

«Это эстрогенозависимые зоны. Таким образом организм накапливает жир, в котором будут накапливаться эстрогены», — пояснила эксперт.

Из-за связи с этими гормонами организм за «галифе» держится очень крепко. Поэтому быстро и легко сделать эту зону стройной не получится.

Ни крема, ни специальные процедуры, ни постоянные физические нагрузки, ни снижение калорийности рациона не помогут сделать бедра стройными, заверила Никитина. Она уточнила, что массажисты, используя ручную коррекцию, действительно могут показать положительный результат. Вот только эффект будет временным.

«Стопроцентная гарантия избавиться от „галифе“ — только хирургическое вмешательство в виде липосакции», — заверила терапевт.

Избавиться от «галифе» сложно, но можно эту проблему предупредить. Если с детства вести активный образ жизни и заниматься спортом, то жиросжигающие процессы в организме будут проходить быстрее.

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