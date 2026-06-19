Нет смысла бороться? Можно ли быстро ли избавиться от «галифе» на бедрах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

В интернете нередко утверждают, что лишний объем в этой зоне легко поддается коррекции.

Как избавиться от галифе на бедрах

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Никитина: крема и массажи не помогут похудеть

Крема и массажи не помогут избавиться от жировых «галифе» на бедрах. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

Она пояснила, что «галифе» называют жировые отложения по бокам на бедрах. Чаще всего они встречаются у женщин с грушевидной фигурой. Это строение передается по наследству. Кроме того, данная зона связана с гормонами и женской физиологией.

В интернете часто можно встретить утверждения, что избавиться от объема в этом месте можно быстро, например, при помощи массажей, кремов или других процедур. К тому же многие блогеры заверяют, что «галифе» — это вовсе не жир, а отеки и проблемы с лимфой.

Правдивым, и то частично, по словам медика, является лишь одно из вышеперечисленных заявлений в сети. Малоподвижный образ жизни может привести к застою жидкости и проблемам с лимфой. Но основная часть отложений в этой области все же не жидкость, а жир. Отек — лишь сопутствующий фактор. Появление «галифе» часто является следствием не только проблем с лимфой, но и гормональных нарушений, неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

«Это эстрогенозависимые зоны. Таким образом организм накапливает жир, в котором будут накапливаться эстрогены», — пояснила эксперт.

Из-за связи с этими гормонами организм за «галифе» держится очень крепко. Поэтому быстро и легко сделать эту зону стройной не получится.

Ни крема, ни специальные процедуры, ни постоянные физические нагрузки, ни снижение калорийности рациона не помогут сделать бедра стройными, заверила Никитина. Она уточнила, что массажисты, используя ручную коррекцию, действительно могут показать положительный результат. Вот только эффект будет временным.

«Стопроцентная гарантия избавиться от „галифе“ — только хирургическое вмешательство в виде липосакции», — заверила терапевт.

Избавиться от «галифе» сложно, но можно эту проблему предупредить. Если с детства вести активный образ жизни и заниматься спортом, то жиросжигающие процессы в организме будут проходить быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что использование охлаждающих жилетов и прием холодного душа способствуют снижению веса. Низкие температуры активируют так называемый бурый жир. Эта ткань использует запасы обычного белого жира для выработки тепла, что ускоряет метаболизм и сжигание калорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

20:30
ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит
20:23
Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы
20:23
Погружение без шансов: что на самом деле погубило батискаф Titan
20:21
Мерц: переговоры по мирному урегулированию должны вести Россия, Украина и Европа
20:13
Кошелек с сюрпризом: цифровой рубль потеснит привычные деньги
20:09
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео