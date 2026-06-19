Икота с подвохом: врач назвал тревожный признак инсульта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Обычный на первый взгляд симптом может стать опасным сигналом, если длится слишком долго.

Икота симптом какого заболевания может указывать на инсульт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Попалзай: икота в редких случаях может указывать на инсульт

Икота в редких случаях может указывать на инсульт. Об этом сосудистый невролог Адил Попалзай рассказал изданию HuffPost.

Такой симптом встречается нечасто и обычно связан с поражением ствола мозга, особенно продолговатого мозга. По словам врача, именно эти зоны участвуют в координации рефлекса, который вызывает сокращение диафрагмы.

Опасной может быть икота, которая продолжается несколько часов и не проходит сама. Попалзай отметил, что насторожиться стоит особенно тогда, когда вместе с ней появляются другие симптомы.

К тревожным признакам относятся слабость с одной стороны тела, головокружение, головная боль, тошнота и спутанность сознания.

«Сама по себе икота почти никогда не является признаком инсульта, но постоянная икота в сочетании с другими симптомами может быть тревожным сигналом», — заключил специалист.

Год рождения может быть связан с вероятностью развития инсульта. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США после изучения более 225 тысяч случаев нарушения мозгового кровообращения.

Люди, родившиеся в 1965–1974 годах, по данным исследователей, сталкиваются с инсультом примерно вдвое чаще, чем представители поколения 1945–1954 годов. У второй группы частота кровоизлияний в мозг оказалась самой низкой среди изученных категорий.

Самый высокий риск сохраняется у тех, кто появился на свет до 1945 года. В этом случае вероятность инсульта дополнительно повышается из-за возраста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Что они только не делают! — Препараты для похудения снижают преступность
18:51
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18:51
От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости
18:46
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
18:43
Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты
18:42
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео