Икота с подвохом: врач назвал тревожный признак инсульта

Невролог Попалзай: икота в редких случаях может указывать на инсульт

Икота в редких случаях может указывать на инсульт. Об этом сосудистый невролог Адил Попалзай рассказал изданию HuffPost.

Такой симптом встречается нечасто и обычно связан с поражением ствола мозга, особенно продолговатого мозга. По словам врача, именно эти зоны участвуют в координации рефлекса, который вызывает сокращение диафрагмы.

Опасной может быть икота, которая продолжается несколько часов и не проходит сама. Попалзай отметил, что насторожиться стоит особенно тогда, когда вместе с ней появляются другие симптомы.

К тревожным признакам относятся слабость с одной стороны тела, головокружение, головная боль, тошнота и спутанность сознания.

«Сама по себе икота почти никогда не является признаком инсульта, но постоянная икота в сочетании с другими симптомами может быть тревожным сигналом», — заключил специалист.

Год рождения может быть связан с вероятностью развития инсульта. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США после изучения более 225 тысяч случаев нарушения мозгового кровообращения.

Люди, родившиеся в 1965–1974 годах, по данным исследователей, сталкиваются с инсультом примерно вдвое чаще, чем представители поколения 1945–1954 годов. У второй группы частота кровоизлияний в мозг оказалась самой низкой среди изученных категорий.

Самый высокий риск сохраняется у тех, кто появился на свет до 1945 года. В этом случае вероятность инсульта дополнительно повышается из-за возраста.

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