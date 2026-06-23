Мария Захарова прокомментировала отказ Politico публиковать статью Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «скандалом всея Европы» отказ редакции Politico разместить авторскую колонку министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее министр написал статью, посвященную этимологии украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В ней он отметил, что весь опыт ведения переговоров с Европой за последние 20 с лишним лет свидетельствует лишь о том, что диалог с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов.

По словам Захаровой, статья находилась в редакции более суток, после чего ее вернули с припиской «публиковать не будем». Дипломат обрушилась на издание с резкой критикой.

«В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей — демократии, свободы и благополучия — а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик», — возмутилась официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что с 2021 по 2026 год в Politico публиковались авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров более чем из 30 стран.

Чаще других площадку использовали представители Эстонии, Украины, Греции, Литвы и Британии. То есть, подытожила Захарова, те, кто в ЕС «без году неделя», никогда в нем не состояли или из него вообще вышли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова предложила Польше позориться до конца и не лишать лидера Зеленского ордена.

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