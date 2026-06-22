План нападения: школьнице вынесли приговор за подготовку массового убийства

Школьнице в Красноярске вынесли приговор за подготовку массового убийства

Школьницу из Красноярского края приговорили к 6,6 года воспитательной колонии за подготовку нападения на одно из учебных заведений Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд. По данным суда, несовершеннолетняя относила себя к последователям международного молодежного движения «Колумбайн*».

Следствие установило, что в феврале 2026 года девушка собиралась совершить вооруженное нападение в одной из школ Красноярска. Его целью, по данным правоохранителей, должна была стать массовая расправа над людьми.

Для подготовки преступления фигурантка приобрела необходимую амуницию. Кроме того, она посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила базовые навыки обращения с оружием и стрельбы.

Школьница также составила схему передвижения по зданию учебного заведения. Помимо этого, у нее был подготовлен «манифест», в котором излагались намерения совершить массовое нападение.

Оружие, патроны и самодельное взрывное устройство ей, по данным дела, обещал передать человек, знавший о ее планах. Общение с ним происходило через один из мессенджеров.

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* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.