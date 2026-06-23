«Очень хорошо»: Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

По его словам, Вашингтон контролирует ситуацию в регионе.

Ормузский пролив открыт — новости

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Тема:
Ормузский пролив

Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства

Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, обстановка вокруг него складывается благоприятно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо. Пролив полностью открыт», — заявил глава государства.

Американский лидер также отметил, что в воскресенье, 21 июня, через него прошло больше нефтяных судов, чем когда-либо. Он подчеркнул, что Вашингтон полностью владеет ситуацией в этом районе.

Ормузский пролив открылся для передвижения кораблей 19 июня после подписания соглашения о взаимопонимании между Ираном и США. Однако на следующий день Тегеран объявил о его закрытии из-за атак Израиля на Ливан.

Ранее Трамп призвал исламскую республику повлиять на проиранские формирования в Ливане, которые, по его словам, «создают проблемы». В противном случае Соединенные Штаты нанесут новые удары по территории Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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