«Он тиран»: Макарская о том, почему муж запрещает ей пользоваться помадой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Репутация абьюзера закрепилась за супругом артистки после скандального интервью.

Что запрещает делать Антон Макарский своей жене

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Певица Макарская опровергла слухи о том, что муж запрещает ей краситься

Певица Виктория Макарская опровергла слухи о том, что ее супруг, актер Антон Макарский, запрещает ей пользоваться губной помадой. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

Поводом для обвинений стал архивный фрагмент интервью телеведущей Юлии Меньшовой, который до сих пор бурно обсуждается в интернете. В той беседе Виктория пожаловалась, что перед выходом к камерам муж стер косметику с ее лица, а сам Макарский это подтвердил, заявив, что никто не должен красить его жену.

После этого за актером прочно закрепилась репутация домашнего тирана и абьюзера. Однако Виктория развеяла эти мифы. По ее словам, Антон стер помаду просто потому, что хочет целовать ее в любой момент времени, не боясь испачкаться в макияже.

«Эту фразу они вырезали, вставили непонятные комментарии и сделали из Антона Макарского мегатирана и абьюзера. Зато никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Пусть все и продолжают думать, что он тиран и что жить с ним невозможно», — прокомментировала Виктория.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж актрисы Агаты Муцениеце, аккордеонист Петр Дранга, тоже подвергся критике в сети после того, как прервал супругу во время разговора с журналистами о ее страхе потерять востребованность в профессии. Некоторые пользователи увидели в его поведении признаки абьюза.

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