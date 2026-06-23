Платежки подождут: повышение тарифов ЖКХ перенесли на осень

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Июльского скачка не будет, но к новым суммам в квитанциях все равно стоит подготовиться.

Когда повысят цены на коммунальные услуги в каком месяце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФАС опровергла повышение тарифа на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не планируется. Информацию о резком росте платежей в середине лета опровергла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ежегодная индексация тарифов ЖКХ состоится позднее — с 1 октября 2026 года. В этом году повышение проходит в два этапа: первый уже состоялся 1 января, когда средний рост по стране составил 1,7%.

Второй этап будет региональным. Именно осенью жители разных субъектов увидят новые суммы в квитанциях.

Сколько придется платить

Размер индексации будет зависеть от региона. Предельные значения утверждены отдельно для каждого субъекта, поэтому разброс оказался заметным.

Минимальный показатель установлен для Хакасии и Чукотки — 8%. Самый высокий индекс предусмотрен в Ставропольском крае, где он достигнет 22%.

В Москве тарифы могут вырасти на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Для Московской области установлен показатель 12,8%, для Ленинградской области — 9,2%.

Что нашла ФАС

Федеральная антимонопольная служба также выявила более десяти миллиардов рублей, которые были необоснованно включены в тарифы ЖКХ. Нарушения обнаружили в 65 регионах.

Речь идет о средствах, которые ресурсоснабжающие организации закладывали на модернизацию, но в итоге использовали не по назначению. Ведомство заявило, что продолжит контролировать ситуацию.

Что проверить в квитанции

Жителям стоит обратить внимание на платежные документы за январь. В них уже должен был отразиться первый этап индексации — рост на 1,7%.

Также полезно заранее узнать региональный индекс повышения тарифов. Эти данные можно проверить в официальных источниках, чтобы заранее оценить будущую нагрузку на семейный бюджет.

Если в июле в квитанции появится необоснованное повышение тарифов, это может быть нарушением. В такой ситуации можно обратиться в управляющую компанию или в ФАС.

Заранее пересмотреть расходы тоже будет не лишним. Осенняя индексация все равно состоится, поэтому часть средств на увеличение коммунальных платежей лучше заложить в бюджет заранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
Магнитные бури 23 июня 2026: к чему готовиться метеозависимым
0:39
«Очень хорошо»: Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива
0:30
Тысячи красных гвоздик на Пискаревском кладбище: Петербург вспоминает 22 июня 1941 года
0:17
Бездыханное тело российского туриста нашли в Турции
0:14
Платежки подождут: повышение тарифов ЖКХ перенесли на осень
23:54
Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Сейчас читают

«Просто на жизнь»: близкие облитой кислотой петербурженки молят о помощи
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Столик по расписанию: в РЖД напомнили о правилах для пассажиров поездов
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео