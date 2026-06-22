Десятое за день землетрясение зафиксировали сейсмологи в Черном море

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Волны подземных толчков ощутили жители Севастополя.

Сколько землетрясений произошло в Крыму 22 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Носов

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Десятое за сутки землетрясение зафиксировано в акватории Черного моря у побережья Севастополя. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

«Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые», — рассказала Марина Бондарь.

Местные жители жалуются на то, что в домах трясется мебель. Самый последний сейсмический удар приборы зафиксировали в 14:07 по московскому времени. Его магнитуда составила 4,1, а энергетический класс эксперты оценили в 10,4.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном аккаунте в мессенджере МАКС призвал жителей сохранять спокойствие.

«Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — написал он в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 20 июня у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7 на глубине 17 километров. Эпицентр находился в 165 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информации о разрушениях не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

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