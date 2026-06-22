МВД: ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Злоумышленники маскируют поддельные магазины под закрывшиеся бренды.

ChatGPT ссылается на мошеннические сайты

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Алгоритмы популярного чат-бота ChatGPT порой перенаправляют интернет-пользователей на фейковые сайты, созданные для кражи личных данных и денег. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как выяснили исследователи, при попытке найти выгодную мебель или дизайнерские вещи покупатель мог угодить в расставленную аферистами ловушку.

«Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование», — разъяснили в ведомстве.

Схема работала на грани фола — фальшивые магазины заманивали граждан скидками до 80%, после чего похищали конфиденциальные сведения.

Специалисты киберполиции полагают, что мошенники использовали так называемое «отравление данных». С помощью автоматически сгенерированных фальшивых отзывов и хвалебных постов они целенаправленно искажали работу нейросетей.

«Цель таких действий — исказить обработку и сортировку информации алгоритмами искусственного интеллекта. В настоящий момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса», — подчеркнули в УБК МВД.

В полиции призывают россиян сохранять бдительность и не доверять искусственному интеллекту безоговорочно.

Алгоритмы порой могут выдавать устаревшие и неактуальные сведения. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется проводить перекрестную проверку — сравнивать полученные данные на других поисковых платформах и искать первоисточники информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники научились красть доступ к порталу «Госуслуги» через поддельные QR-коды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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