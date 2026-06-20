У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,7. Об этом сообщили на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным экспертов, ощутимое землетрясение произошло на расстоянии 165 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на дне Тихого океана на глубине 17 километров. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в районе четырех утра по местному времени.

После этого специалисты зафиксировали еще три землетрясения магнитудой 4,9, 3,8 и 4,0. Информация о разрушениях или повреждении дорожного полотна в ближайших населенных пунктах полуострова не поступала.

Ранее, 19 июня, у берегов Камчатки произошло 25 афтершоков. Их магнитуда варьировалась от 3,6 до 6,9. После серии подземных толчков Главное управление МЧС России по региону предупредило жителей о возможном подходе волны к побережью. Людей призвали не находиться в прибрежной зоне и соблюдать осторожность.

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