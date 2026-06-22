Забытые женщины-первопроходцы в истории: от редактора журнала до военного врача

Надежда Суслова стала первым врачом-женщиной в России

История часто запоминает громкие имена, но оставляет в тени тех, кто первым пробивал дорогу в профессии, куда женщин долго не допускали.

Среди них были врачи, журналистки, путешественницы, юристы, шерифы и ученые — женщины, которые меняли правила задолго до того, как общество было готово признать их заслуги. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Надежда Суслова — первая женщина-врач в России

Одной из главных российских первопроходиц стала Надежда Суслова. Она вошла в историю как первая русская женщина, получившая степень доктора медицины.

В России женщинам тогда было почти невозможно получить полноценное высшее медицинское образование, поэтому Суслова училась в Цюрихском университете.

Позже она работала врачом, занималась акушерством и гинекологией, помогала женщинам, которым по религиозным или социальным причинам было трудно обращаться к врачам-мужчинам. Ее путь стал важным символом борьбы женщин за право на образование и профессию.

Варвара Кашеварова-Руднева — первая женщина-доктор медицины в России

Еще одна важная фигура российской медицины — Варвара Кашеварова-Руднева. Она стала первой женщиной, получившей медицинское образование именно в российском учебном заведении, и первой женщиной, принятой в Общество русских врачей в Петербурге.

Ее допустили к учебе в порядке исключения. Требовались женщины-врачи для помощи пациенткам, которые не могли или не хотели лечиться у мужчин. В итоге Кашеварова-Руднева не только практиковала, но и писала научные работы по акушерству и гинекологии.

Вера Гедройц — хирург, княжна и военный врач

Княжна Вера Гедройц стала одной из самых необычных фигур в истории российской медицины. Она работала хирургом, участвовала в Русско-японской войне и Первой мировой, реформировала подходы к лечению раненых. Вера Гедройц фактически доказала, что женщины могут быть не только медсестрами, но и полноценными военными хирургами.

Позже Гедройц стала одной из первых женщин-профессоров хирургии. Ее биография долго оставалась малоизвестной, хотя вклад в развитие военной медицины был огромным.

Мэри Энн Шэдд Кэри — журналистка и издательница

Мэри Энн Шэдд Кэри была одной из первых чернокожих женщин-издательниц в Северной Америке. Она выпускала газету The Provincial Freeman, выступала против рабства и отстаивала права темнокожих американцев и женщин.

В эпоху, когда журналистика и политика считались мужским делом, она использовала прессу как инструмент борьбы за свободу и образование.

Фиби Казинс — первая женщина в службе маршалов США

Фиби Казинс вошла в историю как первая женщина, назначенная в Службу маршалов США. До этого она стала одной из первых женщин-юристов в стране.

Ее назначение было временным, но сам факт появления женщины на такой должности в XIX веке стал вызовом привычным представлениям о «мужских» профессиях.

Изабелла Берд — британская путешественница

Британка Изабелла Берд стала одной из самых известных путешественниц XIX века. Она побывала в Японии, Китае, Корее, Персии, на Гавайях и в других регионах, куда европейские женщины почти не ездили в одиночку.

Берд писала книги о своих путешествиях, наблюдала жизнь разных народов и стала первой женщиной, принятой в Королевское географическое общество Великобритании.

Мэри Кингсли — исследовательница Африки

Мэри Кингсли отправилась в Западную Африку в конце XIX века, когда подобные экспедиции считались почти исключительно мужским занятием. Она изучала местные культуры, собирала научные материалы, исследовала реки и джунгли.

Кингсли резко критиковала стереотипы европейцев об Африке и оставила важные этнографические наблюдения. При этом ее имя долго оставалось менее известным, чем имена мужчин-путешественников той же эпохи.

Мария Склодовская-Кюри — ученая, изменившая науку

Мария Склодовская-Кюри — одна из немногих женщин-первопроходцев, чье имя все же стало всемирно известным. Она была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым человеком, удостоенным двух Нобелевских премий в разных научных областях.

Ее открытия в области радиоактивности изменили физику, химию и медицину. Но даже ей пришлось бороться с предубеждениями научного сообщества.

Дзюнко Табэи — первая женщина на Эвересте

Японская альпинистка Дзюнко Табэи стала первой женщиной, поднявшейся на Эверест. Это произошло в 1975 году.

Позже она стала первой женщиной, покорившей «Семь вершин» — высочайшие точки всех континентов. Табэи доказывала, что альпинизм не должен быть закрыт для женщин, и продолжала ходить в горы даже после тяжелой болезни.

Почему их имена забывали

Многие женщины-первопроходцы работали в эпоху, когда их успехи считались исключением, а не нормой. Их достижения часто описывали как «любопытный случай», а не как часть большой истории науки, политики, медицины или журналистики.

Некоторые имена сохранились только в специализированных архивах и профессиональных сообществах. Других начали заново открывать лишь в последние десятилетия, когда историки стали внимательнее изучать роль женщин в общественной жизни.

Именно поэтому их истории важны не только как биографии отдельных людей. Они показывают, что многие права и возможности, которые сегодня кажутся естественными, появились благодаря тем, кто первым решился войти туда, где женщин не ждали.

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