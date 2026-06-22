«Он динозавр»: Зоя Фуць о разнице в возрасте с Павлом Деревянко

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 27 0

Супруга актера рассказала, что терпеть не может самовлюбленных парней.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Зоя Фуць назвала Павла Деревянко «динозавром»

Супруга Павла Деревянко Зоя Фуць рассказала, что сознательно искала мужчину старого склада, назвав таких представителей сильного пола «динозаврами». Об этом она поведала в интервью 5-tv.ru.

«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их „динозавры“. Он вообще не „папочка“… „Динозавры“ — которые (мужчины. — Прим. ред.) тех времен. Он любит олдскульную музыку, все такое у него простое, не особо ведет инстаграм*, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно… меня привлекло это в нем», — заявила Зоя.

По ее словам, по утрам Павел напевает старые мелодии, которые она порой даже не знает. На это актер отреагировал с юмором.

«Ну я распеваюсь в душе, чтобы голос звучал», — улыбнулся он.

На вопрос о том, не настиг ли его кризис среднего возраста, 50-летний Деревянко неожиданно развеял миф.

«Пятьдесят лет — это уже не кризис среднего возраста. Это уже сильно так перевалило, открою вам секрет. Кризис — это тридцать пять (лет. - Прим. ред.). Мне пятьдесят уже. А вот Зое — тридцать пять», — заявил он.

Сама Зоя призналась, что находится на пике формы и пока ей некогда впадать в кризис.

«Я на пике в тридцать пять. Я не чувствую никакого кризиса. <…> Мне пока некогда в кризис впадать», — добавила она.

История любви этой пары началась в 2021 году с совместного выхода в свет. Позже они начали публиковать совместные фото с отдыха, а в 2025 году Павел сделал предложение прямо на поле стадиона перед матчем «Динамо» — «Акрон». Свадьбу сыграли в августе 2025-го в Барвихе. Слухи о беременности Зои, появившиеся в мае 2026-го, избранница актера со смехом опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Павлу Деревянко и Зое Фуць посоветовали запустить реалити-шоу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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