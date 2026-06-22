Роковой отпуск: турист остался парализованным на всю жизнь после прыжка в море

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Во время ныряния мужчина повредил позвоночник.

Почему опасно прыгать в море

Фото: www.globallookpress.com/Europa Press

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Британского туриста парализовало после прыжка в море

Отдых в Испании для британца Арди Баллиу закончился пожизненным параличом. Об этом сообщает издание Daily Star.

Мужчина вместе с другом приехал на пляж Кало-дес-Моро и решил нырнуть в море вниз головой. После прыжка он не смог самостоятельно подняться на поверхность.

Очевидцы вытащили пострадавшего из воды. В первые же секунды Арди признался, что совершенно не чувствует нижнюю часть тела.

Прибывшие медики приняли решение срочно доставить мужчину в больницу на вертолете. Врачи диагностировали у него тяжелое повреждение позвоночника.

Позже родственница Баллиу поделилась на своей странице в социальных сетях, что он сейчас находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку не может самостоятельно дышать.

Медики считают, что мужчина больше не сможет ходить. Кроме того, по прогнозам врачей, с высокой вероятностью он останется полностью парализованным на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 69-летняя жительница Великобритании Барбара Тит пришла в сознание во время экстренной операции на кишечнике. Женщина слышала разговоры врачей и ощущала действия хирургов, но не могла пошевелиться из-за парализующего действия препаратов.

После пережитого она столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством, а причиной случившегося могла стать ошибка при расчете дозировки анестезии.

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