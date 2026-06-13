«Рыба гниет с головы»: экс-жена Товстика обвинила его в экономии на общих детях

Экс-жена Товстика обвинила его в экономии на их общих детях

Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика Елена обвинила его в экономии на собственных детях. Свое негодование она заключила в длинном посте в личном блоге.

По ее словам, несмотря на то, что прибыль компании Романа из года в год растет, он урезал расходы на отпрысков в три раза, и теперь еще заставляет продать дом, чтобы покрыть их текущие траты.

«Как только Роман решил развестись со мной, то вот тут я стала слышать от него, что не надо верить публичным отчетам. Поэтому он стал уменьшать расходы на наших детей в три раза и заставлять продавать дом, где живут дети чтобы с продажи дома я могла покрыть расходы. Как работает такая математика? Прибыль учредителя растет, а расходы на своих собственных детей уменьшаются», — высказалась Елена.

Многодетная мама не стесняется в выражениях, когда обвиняет Романа. В своем громком посте она пожелала, чтобы грядущее масштабное мероприятие компании открыло ему глаза на произошедшее и пробудило в нем разумность и чувство ответственности по отношению к шестерым детям.

«Каждый раз новая женщина, никакой стабильности, ответственности, уважения к своей семье и матери своих детей. А ведь рыба гниет с головы. Эх, Роман… Какой пример для компании», — заключила некогда любимая супруга Товстика.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о сокращении расходов на детей со стороны Романа Елена высказывается не в первый раз. В конце апреля многодетная мама публично заявила, что бывший муж предпочитает вкладываться в новую избранницу и ее семью, нежели в их общих детей.

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