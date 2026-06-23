Ангел? Неизвестный объект пролетел рядом с Солнцем

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Мурад Устаров
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При этом размеры выявленного элемента в разы превышают диаметр Земли.

Что пролетело над Солнцем — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Похожий на ангела объект обнаружили рядом с Солнцем

Неопознанный объект обнаружили российские ученые над Солнцем. Об открытии сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Астрономы с помощью телескопа LASCO добыли снимок, на котором изображен элемент, напоминающий ангела или птицу с распростертыми крыльями. Объект также очень похож на летательный аппарат с огненным шлейфом позади.

При этом исследователи оценили масштабы объекта. По их данным, размах «крыльев» достигает 150 тысяч километров – это более чем в десять раз превышает диаметр Земли, который составляет около 12,7 тысячи километров.

Фото: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/lpixras

Космический гигант находится в двух миллионах километрах над солнечной поверхностью. В лаборатории подчеркнули, что изображение появилось 22 июня в 10:00 мск.

Однако специалисты не могут объяснить, что конкретно обнаружено. Они предполагают, что это может быть космический феномен, который необходимо рассмотреть внимательно, или оптическая иллюзия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 30 миллионов жителей Бразилии получили сообщение от Министерства обороны страны о скором вторжении инопланетян. Информация встревожила граждан, но в ведомстве заявили о взломе системы экстренного оповещения, которая разослала сигнал бедствия.

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