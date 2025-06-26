«Алые паруса» сквозь года: самые яркие моменты легендарного праздника выпускников

«Алые паруса» — это невероятное пиротехническое шоу из десятков тысяч красочных залпов, которое сопровождает торжественный проход брига с алыми парусами по Неве. А чего стоит масштабный концерт со звездами российской эстрады!

Первые «Алые паруса» проводили по-другому — выпускники 70-х гуляли по центру Ленинграда и участвовали в шуточных конкурсах. О выступлениях известных селебрити и организации невообразимого пиротехнического шоу задумались лишь позже. Но каждый праздник все равно был запоминающимся.

Первый в истории праздник «Алые паруса»

Впервые «Алые паруса» провели с 28 на 29 июня 1968-го. Главным символом праздника стала яхта «Металлист», которую украсили парусами алого цвета. На борту светилось слово «Секрет» — так назывался галиот в одноименной повести-феерии Александра Грина.

В назначенный день зрителей, которые собрались на Кировском (ныне Троицком) и Дворцовом мостах, приветствовали одетые в героев произведения актеры и галиот «Секрет» с парусами. По воспоминаниям выпускников, праздник продолжался на суше. Через каждые 100 метров для гостей праздника работали аттракционы, площадки для выступлений и танцев под живой оркестр. Молодые люди участвовали в смешных конкурсах, в которых призами стали поездка на такси по ночному Ленинграду и катание по Неве. Праздник закончился в два часа ночи.

Выступление Эдиты Пьехи

В В 1971-м на «Алые паруса» впервые пригласили поздравить звезд советской эстрады. В том году перед выпускниками выступал коллектив «Поющие гитары» и заслуженная артистка РСФСР Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба».

Перфоманс певицы было большим событием — организаторы праздника «Алые паруса» ожидали 40 тысяч гостей. Чтобы не создавать давку, бал выпускников решили перенести на Крестовский остров.

Корабль с алыми парусами впервые проплыл в Финском заливе. Роль галиота «Секрет» тогда исполнила шхуна «Ленинград», которую часто снимали в советских фильмах. Вместе с «Ленинградом» в празднике участвовала каравелла «Нева» — копия трехмачтового парусного судна «Санта-Мария».

Возрождение праздника спустя 25 лет

Последний раз перед длительным перерывом «Алые паруса» прошли в 1979-м. Следующие 25 лет выпускники школ Ленинграда отправлялись гулять по набережным города, но торжественного шествия парусника не видели. Традицию решили возродить в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

На Дворцовой площади развернули огромную сцену, на которой с концертом выступили звезды российской эстрады. На импровизированных бумажных «корабликах» появились участники шоу «Фабрика звезд-5». Музыкальную часть открыла победительница проекта Виктория Дайнеко, а закрыли хедлайнеры шоу — рок-группа «Звери».

Кстати, «Звери» выступали на празднике несколько лет подряд: коллектив закрывал музыкальные концерты 2013-го и 2016-го. В 2020-м группа Романа Билыка вновь стала основным приглашенным музыкальным гостем «Алых парусов».

Гостей праздника поздравила на тот момент губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Выпускники, собравшиеся на площади, наблюдали за мультимедийным шоу. Кульминацией праздника стал 15-минутный проход фрегата «Штандарт», действующей копии первого корабля Балтийского флота, заложенного самим Петром I. Фрегат проплыл по Неве под классическую музыку и залпы салюта.

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На «Алые паруса — 2013» приехали выпускники со всей страны

В том году «Алые паруса» запомнились не только выпускникам Санкт-Петербурга. Самые умные и талантливые ученики России отправились праздновать окончание учебы в Санкт-Петербург, на Дворцовую площадь. Во многом сценарий праздника пересекался с петербургским образовательным форумом, проводилась выставка ведущих вузов России.

Участниками шоу стали и московские школьники. Между двумя городами России организовали телемост. Вчерашние школьники поздравляли друг друга и наслаждались музыкальным концертом. Для гостей выступили иностранные звезды: K-MARO и участница группы The Pussycat Dolls Мелоди Торнтон.

Бриг «Россия» стал главным символом «Алых парусов»

Бриг «Россия», построенный в 1958-м, был специально реконструирован для праздника «Алые паруса» в 2019-м. Высота мачт судна достигает 30 метров, длина брига — 50 метров. Его украшали 18 парусов алого цвета.

Бриг «Россия» вышел из Кронштадта и прибыл на набережную лейтенанта Шмидта за несколько дней до праздника, чтобы жители и гости города оценили его красоту. Традиционно корабль шествовал под классические произведения, звучала песня Муслима Магомаева «Синяя вечность» в исполнении оперного артиста Григория Чернецова.

В честь выпускников в рамках театрализованного представления Петр I приказал дать залпы из всех орудий на невских берегах. На сушу вышли 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина.

Также были приглашены популярные артисты, которые со сцены поздравили школьников с окончанием важного этапа в жизни. Среди них были: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Burito, Юля Паршута, Группа «Марсель», дуэт #2МАШИ и Маркус Рива.

Шествие брига в акватории Невы сопровождало пиротехническое шоу из 50 тысяч залпов. За кульминацией праздника, проходом брига по Неве, следили около полутора миллиона присутствующих праздника, из них 88 тысяч — только на Дворцовой площади.

Пиротехническое шоу на «Алых парусах — 2020»

Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось поменять формат праздника под телетрансляцию, поскольку выпускники в тот год не смогли присутствовать лично на Дворцовой площади. Маршрут движения брига также был изменен.

На сцене выступили главные музыканты России — IOWA, рэпер ST, дуэт RASA и группа «Звери». Как признавались позже артисты, исполнять номера без зрителей было очень сложно, приходилось передавать энергию через телеэкран. Но им это удалось!

Локации шоу расположили в нескольких точках: Петровская коса, парк 300-летия Санкт-Петербурга, Крестовский остров и Вантовый мост ЗСД. Многим запомнилась изумительная игра скрипачей на самой высокой точке переправы — 124 метра.

Большинство артистов выступали на сцене, дрейфующей по воде. Конструкция напоминала корабль, бегущий по волнам, элементы декора — перламутровые раковины — добавляли романтики, а самую верхнюю точку венчали алые паруса.

«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета

Главный секрет «Алых парусов» 2020 года — Ассоль бежала, а если точнее — летела по волнам с помощью электрофойла — доски с подводными крыльями. Этот момент до сих пор считается одним из самых ярких и запоминающихся за все годы шоу.

Смена площадки открыла простор для реализации самых невероятных решений и спецэффектов. Пиротехникам не пришлось ограничивать фантазию историческими зданиями, и воспользовавшись простором Финского залива, они окрасили небо над городом незабываемым салютом.

Понтоны и баржи с 60 тысячами зарядов протянулись на километр. Бриг «Россия» плыл, обрамленный настоящей огненной феерией. И эта разноцветная красота скрасила все ковидные ограничения.

Жители Северной столицы на сцене «Алых парусов — 2021»

В 2021 году «Алые паруса» вернулись к прежнему формату на Дворцовой площади и в акватории Невы.

Но на сцене праздник можно было увидеть не только российских поп-исполнителей — тогда выступали JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова, — но и простых жителей Санкт-Петербурга. Молодых и талантливых певцов, танцоров и ведущих отбирало жюри через открытый кастинг. Самой юной участнице было 6 лет.

Также в основу сценария «Алых парусов — 2021» легли важные вехи российской истории. Во время шоу зрителям рассказали о первом полете человека в космос и о славных деяниях великого князя Александра Невского, 800 лет со дня рождения которого отмечалось в мае того года.

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В 2021-м впервые на корабле появились белый и синий паруса. Их добавили в честь 30-летия государственного флага России.

Свобода и любовь на «Алых парусах — 2022»

На этот раз идеей, которая легла в основу театрализованных номеров водного шоу, стала тема вечных ценностей: свободы, дружбы, любви, времени и труда. Нашла свое творческое отражение в программе праздника и деятельность Петра Великого. В 2022 году страна отмечала 350-летие со дня его рождения.

Главную сцену шоу расположили по-новому — ее развернули ко всей Дворцовой площади, чтобы артистов можно было увидеть с любой точки. Она представляла собой конструкцию из множества геометрических элементов в разных плоскостях, что позволило выступающим работать на нескольких уровнях одновременно. На протяжении всего концерта сцена двигалась и видоизменялась.

В тот вечер звучали композиции кумиров выпускников: MIA BOYKA, Ханны, Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Хабиба, Коста Лакоста и TSOY, дуэта Galibri & Mavik. Хедлайнерами стали Полина Гагарина и группа The Hatters. Имя третьего артиста держалось в секрете до самого выхода на сцену. Толпа ликовала, когда заиграли первые аккорды хитов «Руки вверх!».

Ведущими зрелищного концерта стали Владимир Маркони и певица Алсу.

Бриг «Россия» прошел новым маршрутом, траектория движения увеличилась вдвое. Корабль впервые проследовал через Дворцовый мост, вдоль всей набережной и развернулся перед Троицким мостом. Ни один зритель не упустил его из виду.

Последней точкой праздника и первой во взрослой жизни «вчерашних» школьников стал красочный салют.

Путешествие во времени на «Алых парусах — 2023»

Следующий год удивил гостей самой технологичной сценой страны. Уникальная по конструкции, она, подобно нейросетям, генерировала новые декорации. Под каждого артиста специально был создан индивидуальный видеоконтент, который транслировался на 3 000 мультимедийных экранах площадью более тысячи квадратных метров. Совмещение реальных объектов и декорация с 3D графикой создавало иллюзию бесконечного трехмерного пространства.

Свои лучшие хиты для выпускников исполнили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

В основу концепции театрализованного представления в акватории легли сразу два важных для страны события. В России 2023-й был объявлен годом учителей и наставников, а легендарный выпускной в Петербурге отмечал 55-летний юбилей с момента первого появления корабля мечты на Неве.

В самое темное время суток под звуки камерного оркестра в акваторию Невы вошел главный символ праздника — бриг «Россия» с алыми парусами. В этом году его украсили искрящимися леерами, а на бортах была установлена иллюминация в цвете российского триколора.

Появление корабля сопровождалось невероятной красоты огнепадом с Троицкого моста. В этот же момент на мосту была включена еще одна уникальная декорация — светящиеся в тон парусам две пятерки — в честь юбилейной даты выпускного — 55 лет. Финальная песня «С чего начинается Родина» на корабле прозвучала в исполнении SHAMANа, автора хита «Я русский».

Летающие декорации на «Алых парусах — 2024»

В 2024-м создать волшебную атмосферу на «Алых парусах» помогли сложные и необычные декорации. Часть из них находилась в воздухе, взлетала и перемещалась по сцене. Для выпускников выступали: Тося Чайкина, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST, Алсу. Хедлайнером праздника стал российский исполнитель МОТ.

Главной темой выпускного «Алые паруса» в 2024 году стала семья, причем в самом широком смысле этого слова, потому что на разных этапах жизненного пути близкими становятся те, с кем мы изо дня в день живем плечо к плечу — одноклассники и одногруппники, коллеги по работе или спортивная команда, вместе с которой вы идете к победе. Поэтому во время шоу были показаны совершенно разные семейные истории.

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Полностью интегрированной в концепцию стала и главная сцена, расположенная на Дворцовой площади в виде дерева высотой с шестиэтажный дом за счет самых современных технологий. В частности, сценический комплекс был оборудован мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров с использованием более 15 тонн декораций. А главным секретом стали размытые границы экранов. Специальные приборы в течение всего концерта сканировали небо в реальном времени, подбирая такой же оттенок и передавая его на сцену, так, что картинка будто растворялась в воздухе.

Кроме того, сцена была выполнена практически без стен, что позволяло просматривать происходящее совершенно разных сторон площади, а во время выступления артистов использовалось все пространство, даже на высоте в 23 метра.

Завершило праздник шествие брига «Россия» под классические музыкальные произведения. В это время вчерашние старшеклассники по традиции загадывали желания, прощаясь с детством. В 2024 году маршрут судна увеличили. На первой же репетиции корабль опробовал более длинный путь вдоль Дворцовой набережной с двумя разведенными мостами и новой финальной точкой.

Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2025 году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Праздник начнется в 22:00 по московскому времени.