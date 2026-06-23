Не только возраст: из-за чего грудь может потерять форму раньше времени

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Полностью остановить возрастные изменения невозможно, однако специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

Из-за чего грудь может обвиснуть раньше времени

Фото: www.globallookpress.com/Christian Vorhofer

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New York Post: грудь обвисает раньше времени из-за курения

С возрастом кожа теряет эластичность, а связки, поддерживающие грудь, постепенно растягиваются — это естественный процесс. Однако, по словам специалистов, некоторые повседневные привычки могут ускорить эти изменения. Об этом сообщило New York Post.

Пластические хирурги и специалисты по здоровью груди напоминают: полностью предотвратить возрастные изменения невозможно, но некоторые факторы действительно можно контролировать.

Постоянные скачки веса

Одна из самых распространенных причин преждевременного обвисания груди — резкие колебания массы тела.

Когда человек быстро набирает вес, кожа растягивается. После похудения она не всегда успевает сократиться обратно, особенно если подобные циклы повторяются снова и снова.

В результате связки Купера — соединительнотканные структуры, поддерживающие грудь, — постепенно теряют прочность, а ткани становятся менее упругими.

Именно поэтому врачи рекомендуют худеть постепенно и избегать постоянных диет по принципу «похудел — набрал».

Курение

Еще один фактор риска — курение. По словам специалистов, никотин ухудшает кровоснабжение кожи и ускоряет разрушение коллагена и эластина — белков, отвечающих за ее упругость.

Из-за этого кожа быстрее теряет эластичность не только на лице, но и в области груди.

Кроме того, курение ускоряет процессы старения организма в целом, поэтому изменения могут появиться раньше ожидаемого возраста.

Неподходящий бюстгальтер во время спорта

Во время бега, прыжков и других интенсивных тренировок грудь постоянно движется вверх, вниз и в стороны.

Если женщина занимается без спортивного бюстгальтера или использует модель, которая плохо поддерживает грудь, нагрузка на связки значительно возрастает.

Со временем это может привести к их растяжению. Именно поэтому спортивные врачи советуют выбирать специальные модели белья, соответствующие размеру груди и виду физической нагрузки.

А что не влияет

Существует немало мифов о том, что грудь обвисает из-за грудного вскармливания. Однако современные исследования показывают, что основную роль играют возраст, беременность, наследственность, изменение веса и образ жизни, а не сам процесс кормления ребенка.

Можно ли сохранить форму груди

Полностью остановить возрастные изменения невозможно, однако специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

  • поддерживать стабильный вес;
  • отказаться от курения;
  • использовать спортивный бюстгальтер во время тренировок;
  • защищать кожу от солнца, поскольку ультрафиолет также разрушает коллаген;
  • следить за общим состоянием здоровья и полноценным питанием.

Врачи напоминают: форма груди зависит не только от привычек, но и от генетики, возраста, гормональных изменений и беременности. Поэтому небольшие изменения со временем считаются естественной частью старения организма и сами по себе не являются поводом для беспокойства.

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