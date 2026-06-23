Большинство ошибается: в МВД напомнили о требованиях к фотографии для паспорта

В МВД рассказали о требованиях к фотографии для паспорта

Неподходящая фотография может стать причиной отказа в приеме документов на получение или замену паспорта. Пресс-служба МВД России в беседе с РИА Новости напомнила, каким требованиям должен соответствовать снимок и какие ошибки чаще всего допускают граждане.

Фото должно соответствовать возрасту

В ведомстве отметили, что фотография должна быть актуальной и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления о выдаче или замене паспорта.

Использовать можно как цветной, так и черно-белый снимок. Размер фотографии должен составлять 35×45 миллиметров.

Без головного убора, но есть исключения

По общему правилу фотографироваться необходимо без головного убора.

Исключение предусмотрено для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют появляться на публике без него. При этом головной убор не должен скрывать овал лица.

Как нужно смотреть в кадр

В МВД напомнили, что фотография должна быть выполнена строго анфас. Во время съемки необходимо:

смотреть прямо в объектив;

сохранять нейтральное выражение лица;

держать рот закрытым;

не наклонять голову.

Кроме того, изображение лица должно быть четким — в фокусе должна находиться область от подбородка до линии роста волос, а также от одного уха до другого.

Волосы не должны закрывать глаза

Особое внимание в МВД обратили на прическу. Во время съемки волосы не должны закрывать глаза или иным образом мешать идентификации личности.

Каким должен быть фон

Для фотографии на паспорт предусмотрены отдельные требования к фону. Он должен быть:

белым;

однотонным;

без пятен;

без полос;

без теней;

без посторонних предметов в кадре.

Такие требования позволяют обеспечить корректную обработку фотографии при оформлении документа.

Что будет, если требования нарушены

В МВД подчеркнули, что несоответствие фотографии установленным требованиям является основанием для отказа в приеме заявления на выдачу или замену паспорта.

В таком случае гражданину придется сделать новый снимок и повторно обратиться за получением государственной услуги.

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