«Не вставал и не говорил»: от чего умер тренер Виктор Кудрявцев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Он был наставником для многих выдающихся фигуристов.

Причина смерти тренера Виктора Кудрявцева

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тренер Виктор Кудрявцев умер от неврологической болезни

Причиной смерти заслуженного тренера России Виктора Кудрявцева стала неврологическая болезнь. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Виктор Николаевич скончался после продолжительной болезни, связанной с неврологией. Он уже больше года не вставал и не говорил», — уточнил инсайдер.

Сердце тренера остановилось на 89-м году жизни 22 июня.

За годы работы он воспитал много выдающихся спортсменов. Среди них: олимпийский чемпион Илья Кулик, призеры Олимпиады Илья Авербух, Кира Иванова, Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, а также чемпионка мира Мария Бутырская.

За свою деятельность он был удостоен нескольких почетных наград, имел звание заслуженного трена и России, и СССР. Кроме того, Кудрявцев был членом тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер первый и пока единственный представитель Афганистана, побывавший в космосе, Абдул Ахад Моманд. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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