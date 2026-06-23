«Не вставал и не говорил»: от чего умер тренер Виктор Кудрявцев

Тренер Виктор Кудрявцев умер от неврологической болезни

Причиной смерти заслуженного тренера России Виктора Кудрявцева стала неврологическая болезнь. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Виктор Николаевич скончался после продолжительной болезни, связанной с неврологией. Он уже больше года не вставал и не говорил», — уточнил инсайдер.

Сердце тренера остановилось на 89-м году жизни 22 июня.

За годы работы он воспитал много выдающихся спортсменов. Среди них: олимпийский чемпион Илья Кулик, призеры Олимпиады Илья Авербух, Кира Иванова, Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, а также чемпионка мира Мария Бутырская.

За свою деятельность он был удостоен нескольких почетных наград, имел звание заслуженного трена и России, и СССР. Кроме того, Кудрявцев был членом тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

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