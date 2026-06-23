«Хороший дисконт»: покупатель особняка Лерчек опроверг слухи о фиктивной сделке

Покупатель особняка Лерчек опроверг слухи о фиктивной сделке

Новый владелец недвижимости подмосковного особняка блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) адвокат Владимир Х. раскрыл изданию Super.ru подробности сделки и опроверг предположения о том, что продажа была формальной.

По словам покупателя, перед оформлением были проведены юридические проверки, экспертизы объекта и анализ долговых обязательств продавца. Владимир подчеркнул, что не был знаком с Валерией и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным до начала сделки.

Он также подтвердил, что официально стал собственником дома.

Покупатель пояснил, что решил приобрести объект после того, как убедился в возможности безопасного оформления сделки и полного погашения долгов продавца.

«Валерия Чекалина избежала банкротства, я получил отличный объект с дисконтом, а бюджет РФ — полное погашение налоговой задолженности», — прокомментировал новый владелец особняка Чекалиных Владимир Х.

В марте 2026 года блогер выплатила налоговый долг в размере 175 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что повторное медицинское обследование подтвердило тяжелый диагноз блогера Валерии Чекалиной.

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