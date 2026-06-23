Мир снова трясет: Ким Чен Ын высказался об опасных идеологиях

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Лидер КНДР связал глобальную нестабильность с распространением радикальных политических идей.

Как Ким Чен Ын высказался об опасных идеологиях выступление

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Ким Чен Ын отметил широкое распространение идей украинского неонацизма в мире

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что современные радикальные идеологии усиливают мировую нестабильность и объединяются между собой. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР выступил на расширенном заседании II пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва. В своей речи он отдельно упомянул украинский неонацизм, назвав его в числе идей, которые получили широкое распространение.

«Сегодня идея „Америка прежде всего“, сионизм, украинский неонацизм, японский милитаризм и другие современные национализмы, широко распространяясь и объединяясь друг с другом, вызывают глобальную дестабилизацию, напоминающую ужасную ситуацию вековой давности, когда во всем мире продолжались войны и кровавые трагедии, а догматизм и произвол отдельного государства господствуют над международными правами», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также заявил, что суверенитет и безопасность КНДР обеспечиваются собственными силами страны. По его словам, эта основа в дальнейшем останется прочной.

Ранее заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выступила с заявлением о ядерной политике страны. Она подчеркнула, что Пхеньян не намерен идти на уступки по вопросу ядерного разоружения.

По ее словам, КНДР продолжит курс на укрепление ядерных сил, несмотря на требования США о денуклеаризации. Ким Е Чжон также заявила, что Пхеньян не будет обсуждать с кем-либо вопросы суверенитета и национальной безопасности.

Заявления о необходимости денуклеаризации она назвала ложью и абсурдным фейком. Кроме того, представитель КНДР подчеркнула, что требования Вашингтона не имеют для страны юридической силы.

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