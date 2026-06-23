Путин: киевский режим теряет одну территорию за другой

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 71 0

Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Киевский режим теряет одну территорию за другой, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», — сказал Путин в ходе совещания.

По словам президента, по мере ухудшения ситуации на фронте Киев применяет тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре России. Президент отметил, что российские подразделения продолжают занимать новые населенные пункты, тогда как украинские силы, по его оценке, теряют позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента России Владимира Путина, Россия на протяжении восьми лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию в Донбассе через переговоры с Украиной, однако впоследствии была вынуждена занять позицию защиты местного населения.

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