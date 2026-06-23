Проснулась и осознала: мужчина годами усыплял жену и приглашал других насиловать ее 

People: мужчина годами усыплял жену и приглашал мужчин насиловать ее

Во Франции продолжают обсуждать одно из самых громких уголовных дел последних лет. На скамье подсудимых оказался мужчина, который, по версии следствия, почти десять лет тайно усыплял свою супругу сильнодействующими препаратами. А затем он приглашал в дом незнакомых мужчин, чтобы те совершали над ней сексуальное насилие. Об этой истории рассказало People.

Странные симптомы, которым не было объяснения

На протяжении многих лет француженка Жизель Пелико жаловалась на постоянную усталость, провалы в памяти и внезапные потери сознания.

Она обращалась к врачам, проходила обследования. Однако точную причину ее состояния долгое время установить не удавалось.

Иногда женщина просыпалась с синяками или болезненными ощущениями, но не могла вспомнить, что происходило ночью.

Все раскрылось случайно

Расследование началось вовсе не из-за подозрений в насилии. В 2020 году ее мужа Доминика Пелико задержали после того, как охрана супермаркета сообщила полиции, что мужчина тайно снимал женщин на скрытую камеру.

Во время обыска следователи обнаружили на его компьютере тысячи фотографий и видеозаписей.

Именно эти материалы раскрыли многолетнюю схему преступлений.

Следствие установило страшную картину

По данным прокуратуры, мужчина регулярно подмешивал жене сильнодействующие седативные препараты в еду и напитки.

Когда она теряла сознание, он через интернет приглашал домой других мужчин.

Следствие утверждает, что многие из них приезжали в дом супругов и совершали сексуальное насилие над женщиной, пока она находилась без сознания.

Сам обвиняемый снимал происходящее на видео и подробно систематизировал записи на своем компьютере.

Всего следователи обнаружили тысячи файлов, которые стали ключевыми доказательствами по делу.

Она узнала правду только после расследования

По словам самой Жизель Пелико, до начала следствия она не подозревала о происходившем.

Только когда полиция показала ей материалы дела, женщина узнала, что на протяжении многих лет становилась жертвой собственного мужа.

Позже она приняла решение отказаться от анонимности, заявив, что хочет привлечь внимание общества к проблеме сексуального насилия и помочь другим пострадавшим не бояться обращаться за помощью.

Суд потряс Францию

Перед судом предстали не только Доминик Пелико, но и десятки мужчин, которых следствие считает участниками преступлений.

Дело широко освещалось французскими и мировыми СМИ, а сама Жизель стала символом борьбы с сексуализированным насилием.

Во время процесса она неоднократно заявляла, что стыд должны испытывать преступники, а не их жертвы.

Почему эта история получила такой отклик

Юристы и правозащитники отмечают, что дело Пелико стало беспрецедентным сразу по нескольким причинам.

Во-первых, преступления продолжались почти десять лет. Во-вторых, практически все происходившее было задокументировано самим обвиняемым.

И наконец, расследование показало, насколько трудно жертве распознать происходящее, если преступник систематически лишает ее возможности осознавать события.

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