«Не мог справиться»: Мария Погребняк рассказала о стрессе детей из-за экзаменов
Блогер призналась, что подготовка к ОГЭ и ЕГЭ стала тяжелым периодом для ее семьи.
Фото, видео: Instagram*/mariapoga_; 5-tv.ru
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Мария Погребняк: Мои дети пока не знают, кем хотят стать
Блогер Мария Погребняк рассказала о переживаниях своих детей во время экзаменов. Об этом она сообщила в беседе с 5-tv.ru, отметив, что подготовка к ОГЭ и ЕГЭ оказалась серьезным испытанием для всей семьи.
По словам Погребняк, в этот период она практически полностью сосредоточилась на поддержке детей, работе и семейных делах, из-за чего у нее не оставалось времени на себя. Она отметила, что экзамены стали источником сильного эмоционального напряжения для ее сыновей.
«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: „Мам, это очень морально тяжело“. Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя?» — высказалась Погребняк.
Блогер подчеркнула, что ее дети пока не определились с будущей профессией. По ее словам, они обучаются сразу по двум программам — российской и британской, а также занимаются с репетиторами по разным предметам.
Погребняк отметила, что во время экзаменов дети столкнулись с сильным волнением. По ее словам, один из сыновей признавался, что знал материал, однако из-за переживаний ему было сложно сосредоточиться во время испытания.
«И из-за стресса они действительно теряются. То есть, когда он писал экзамены, он говорит: „Мам, я не мог справиться с волнением, я знал все, но вот это вот волнение, что потом я не смогу его пересдать или я могу только пересдать на следующий год, и в этом году не поступлю в вуз“, взяло верх», — поделилась она.
В качестве совета другим родителям Погребняк отметила важность ранней подготовки к выпускным экзаменам. По ее мнению, при сдаче ЕГЭ системно заниматься необходимо начинать уже с десятого класса, чтобы снизить нагрузку в выпускной период.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк рассказала о многодетном материнстве и условиях, необходимых для полноценного воспитания детей.
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