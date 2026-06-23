«Не мог справиться»: Мария Погребняк рассказала о стрессе детей из-за экзаменов

Мария Погребняк: Мои дети пока не знают, кем хотят стать

Блогер Мария Погребняк рассказала о переживаниях своих детей во время экзаменов. Об этом она сообщила в беседе с 5-tv.ru, отметив, что подготовка к ОГЭ и ЕГЭ оказалась серьезным испытанием для всей семьи.

По словам Погребняк, в этот период она практически полностью сосредоточилась на поддержке детей, работе и семейных делах, из-за чего у нее не оставалось времени на себя. Она отметила, что экзамены стали источником сильного эмоционального напряжения для ее сыновей.

«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: „Мам, это очень морально тяжело“. Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя?» — высказалась Погребняк.

Блогер подчеркнула, что ее дети пока не определились с будущей профессией. По ее словам, они обучаются сразу по двум программам — российской и британской, а также занимаются с репетиторами по разным предметам.

Погребняк отметила, что во время экзаменов дети столкнулись с сильным волнением. По ее словам, один из сыновей признавался, что знал материал, однако из-за переживаний ему было сложно сосредоточиться во время испытания.

«И из-за стресса они действительно теряются. То есть, когда он писал экзамены, он говорит: „Мам, я не мог справиться с волнением, я знал все, но вот это вот волнение, что потом я не смогу его пересдать или я могу только пересдать на следующий год, и в этом году не поступлю в вуз“, взяло верх», — поделилась она.

В качестве совета другим родителям Погребняк отметила важность ранней подготовки к выпускным экзаменам. По ее мнению, при сдаче ЕГЭ системно заниматься необходимо начинать уже с десятого класса, чтобы снизить нагрузку в выпускной период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк рассказала о многодетном материнстве и условиях, необходимых для полноценного воспитания детей.

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