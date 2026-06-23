В озере Брянской области нашли тела двух подростков
Они были 2010 и 2011 годов рождения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тела двух подростков 2010 и 2011 годов рождения извлекли спасатели из озера в Брянской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Матрос-спасатель извлек тело погибшего подростка из озера Новое в районе Унечи, тело второго несовершеннолетнего подняли со дна водоема водолазы.
В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Как ранее писал 5-tv.ru, в горной реке Маруха в Карачаево-Черкесской Республике спасатели нашли тело утонувшего 15-летнего мальчика, которого унесло течением.
Также известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «О причинении смерти по неосторожности» по факту утопления двух малолетних сестер девятилетнего и семилетнего возраста в Тульской области.
Трагедия произошла рядом с поселком Восьмое Марта в Узловском районе.
До этого, 18 мая, в реке Пышме Свердловской области обнаружили тело 13-летнего подростка. Трагедия произошла 17 мая в городе Сухой Лог.
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