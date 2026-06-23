В озере Брянской области нашли тела двух подростков

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 17 0

Они были 2010 и 2011 годов рождения.

В озере Брянской области нашли тела двух подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тела двух подростков 2010 и 2011 годов рождения извлекли спасатели из озера в Брянской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Матрос-спасатель извлек тело погибшего подростка из озера Новое в районе Унечи, тело второго несовершеннолетнего подняли со дна водоема водолазы.

В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в горной реке Маруха в Карачаево-Черкесской Республике спасатели нашли тело утонувшего 15-летнего мальчика, которого унесло течением.

Также известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «О причинении смерти по неосторожности» по факту утопления двух малолетних сестер девятилетнего и семилетнего возраста в Тульской области.

Трагедия произошла рядом с поселком Восьмое Марта в Узловском районе.

До этого, 18 мая, в реке Пышме Свердловской области обнаружили тело 13-летнего подростка. Трагедия произошла 17 мая в городе Сухой Лог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:39
В озере Брянской области нашли тела двух подростков
22:36
Привыкнуть к отдыху: врач объяснил, почему отпуск может привести к усталости
22:20
«Не мог справиться»: Мария Погребняк рассказала о стрессе детей из-за экзаменов
22:08
Женщины в инженерии: изобретения, которые изменили повседневную жизнь
21:53
Убили из-за секретов? Стали известны новые детали смерти Мэрилин Монро
21:30
Медицина получила больше всего целевых мест в вузах в 2026 году

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
«Стая кошек облизала»: поклонники раскритиковали новый образ Волочковой
Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео