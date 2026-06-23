Медицина получила больше всего целевых мест в вузах в 2026 году

В 2026 году на целевой прием в высшие учебные заведения России выделено свыше 83 тысяч бюджетных мест, причем самая значительная квота досталась медицинским направлениям. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, система готова к старту приемной кампании и полностью ориентирована на закрытие кадровых потребностей страны.

Глава ведомства также обозначил временные рамки реформы — переход на новую модель высшего образования будет плавным и понятным для абитуриентов. Полностью завершить этот процесс планируется в ближайшие три года, крайней точкой определен 2030 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что на портале Госуслуг открыли прием онлайн-заявлений в российские вузы, запустив систему автоматической подгрузки результатов ЕГЭ и удобные фильтры для поиска программ. С помощью сервиса абитуриенты могут с легкостью подобрать желаемый вуз и образовательную программу.

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