Женщины в инженерии: изобретения, которые изменили повседневную жизнь

Инженер Лагуткина напомнила о разработках в День женщин-инженеров

В Международный день женщин-инженеров инженер Института электродвижения МФТИ Александра Лагуткина в беседе с aif.ru напомнила о разработках женщин, которые стали частью повседневной жизни миллионов людей.

По ее словам, инженерия никогда не была исключительно мужской профессией, а многие важные технологии появились благодаря работе женщин-изобретателей. В числе таких разработок — автомобильные дворники, технология неотражающих стекол, определитель номера и решения, которые впоследствии легли в основу Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Так, Мэри Андерсон еще в 1903 году запатентовала механизм очистки лобового стекла, без которого невозможно представить автомобиль. Хэди Ламарр в 1942 году получила патент на систему перестройки радиочастот, которая спустя десятилетия нашла применение в современных средствах связи.

Лагуткина также отметила вклад Стефани Кволек, создавшей кевлар, Ширли Джексон, чьи исследования привели к появлению определителя номера и функции ожидания вызова, и других.

По мнению Александры Лагуткиной, современному миру требуется все больше инженеров, а интерес девушек к техническим специальностям продолжает расти.

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