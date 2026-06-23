Поглаживания против тревоги: зачем зумеры носят с собой камни

Поколение зумеров использует камни для снижения тревоги

В соцсетях набирает популярность необычный аксессуар — небольшие гладкие камни с выемкой под большой палец. Их называют worry stones, или «тревожные камни». Владельцы утверждают, что простое поглаживание поверхности помогает успокоиться, сосредоточиться и справиться со стрессом. Почему этот тренд стал популярным среди зумеров и есть ли у него научное объяснение — разбираемся в материале 5-tv.ru.

Что такое тревожный камень

Worry stone представляет собой небольшой отполированный камень овальной формы с углублением для пальца.

Традиция использовать такие предметы существует уже несколько тысяч лет. Археологи находили похожие камни в Древней Греции, Тибете, Ирландии и других регионах мира.

Сегодня их изготавливают из различных материалов — от обычной гальки до полудрагоценных камней вроде аметиста, кварца или нефрита.

Почему они вдруг стали популярны

Новый всплеск интереса к тревожным камням пришелся на эпоху социальных сетей.

Зумеры все чаще говорят о тревожности, эмоциональном выгорании и перегрузке информацией. На этом фоне популярность приобретают любые простые способы самопомощи, которые не требуют специальных приложений, подписок или сложных техник.

Тревожный камень легко помещается в кармане, не привлекает внимания и всегда находится под рукой.

Как это работает

С научной точки зрения дело не в магических свойствах минералов. Психологи объясняют эффект через так называемую сенсорную саморегуляцию.

Когда человек повторяет одно и то же простое действие — например, перебирает четки, крутит кольцо на пальце или гладит поверхность камня, — внимание переключается с тревожных мыслей на физические ощущения.

Мозг получает понятную и предсказуемую задачу, что помогает снизить уровень внутреннего напряжения.

Похоже на антистресс-игрушки

По сути, тревожный камень работает по тому же принципу, что спиннеры, антистресс-кубы или эспандеры для рук.

Разница лишь в том, что камень выглядит более естественно и не воспринимается как игрушка.

Некоторые люди используют его во время важных переговоров, экзаменов, перелетов или публичных выступлений.

Есть ли доказанная польза

Психологи подчеркивают: тревожный камень не лечит тревожное расстройство и не заменяет профессиональную помощь.

Однако тактильные предметы действительно могут помогать людям справляться с кратковременным стрессом, концентрироваться на настоящем моменте и легче переносить эмоциональное напряжение.

По этой причине похожие техники часто используются в практиках осознанности и методах заземления.

Почему именно камень

Свою роль играет и символизм. Камень ассоциируется со стабильностью, надежностью и чем-то постоянным в быстро меняющемся мире.

Кроме того, натуральные материалы сами по себе вызывают приятные тактильные ощущения. Они прохладные, гладкие и имеют вес, который человек ощущает в руке.

Очередной тренд или полезная привычка?

Специалисты считают, что в самом использовании тревожных камней нет ничего вредного. Если человеку становится спокойнее от простого тактильного ритуала, это может быть полезным инструментом самопомощи.

Проблемы начинаются только тогда, когда человек пытается заменить такими практиками полноценное лечение тревожности, депрессии или других психологических расстройств.

Популярные среди зумеров тревожные камни — это не магический артефакт и не лекарство от стресса. Скорее, они работают как простой инструмент, который помогает переключить внимание, снизить напряжение и почувствовать контроль над ситуацией.

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