Предвыборный съезд ЛДПР прошел в Подмосковье

Развитие спорта в России и вопрос возвращения нашей страны на мировые арены остается в приоритетной зоне внимания. О важности этой работы сегодня заявил министр спорта на предвыборном съезде партии ЛДПР, который открылся в Подмосковье.

«Гимн России слышен на чемпионатах и кубках мира, уже прозвучал более 150 раз, более 300 раз поднялся флаг. Это когда еще и бронзовые, и серебряные медали наши завоевывают. И эту работу мы завершим полноценным возвращением в мировой спорт», — сказал министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Мы как политическая партия, вторая политическая сила в стране — входим в решающий политический этап. Мы, ЛДПР, не имеем права проиграть», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В итоге делегаты съезда утвердили предвыборную программу партии.

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