Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России

Основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Минобороны и других силовых ведомствах.
Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов; 5-tv.ru
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Путин: необходимо свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. С этим глава государства обратился в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин заявил, что основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. При этом, по словам Путина, кабмин также должен сделать все необходимое, чтобы последствия подобных действий были сведены к нулю.
«Правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин.
Как писал ранее 5-tv.ru, президент отметил, что удары по гражданским объектам России участились в связи с ухудшением положения Киева на фронте. Он отметил, что киевский режим теряет одну территорию за другой, тогда как российские бойцы продолжают продвигаться и занимать населенные пункты.
По словам Путина, из-за этого ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, пытаясь создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.
Глава государства также попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по устранению последствий ударов украинских боевиков по территории РФ.
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