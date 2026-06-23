Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Минобороны и других силовых ведомствах.

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Путин: необходимо свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. С этим глава государства обратился в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин заявил, что основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. При этом, по словам Путина, кабмин также должен сделать все необходимое, чтобы последствия подобных действий были сведены к нулю.

«Правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин.

Как писал ранее 5-tv.ru, президент отметил, что удары по гражданским объектам России участились в связи с ухудшением положения Киева на фронте. Он отметил, что киевский режим теряет одну территорию за другой, тогда как российские бойцы продолжают продвигаться и занимать населенные пункты.

По словам Путина, из-за этого ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, пытаясь создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.

Глава государства также попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по устранению последствий ударов украинских боевиков по территории РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 июн
Путин: страны Европы воздерживаются от запуска БПЛА по территории РФ
22 июн
Беспилотник рухнул в Гусь-Хрустальном на многоэтажки
22 июн
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву
22 июн
За ночь силы ПВО сбили 301 беспилотник ВСУ над регионами России
21 июн
Силы ПВО сбили 168 дронов ВСУ над регионами России
21 июн
«Купол Донбасса» сорвал 128 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю
21 июн
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтетерминале
20 июн
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ
20 июн
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли два человека
20 июн
ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на дорогу в ЛНР — есть погибшие
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России
18:00
Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары
17:55
Не ждите боли в груди: как сохранить здоровье сосудов мужчинам после 50 лет
17:46
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей
17:40
«Технологии не заменят мужество»: Путин встретился с выпускниками военных вузов
17:38
Предвыборный съезд ЛДПР прошел в Подмосковье

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
Месть на 26 миллионов: во Владимире мужчина сжег чужой внедорожник
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео