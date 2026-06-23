Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 51 0

На переговорах с Киевом должны также учитывать договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе Стамбульских договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что на переговорах с Киевом должны учитываться также договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

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