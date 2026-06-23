Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары

Экс-мэр Самары за несколько месяцев до гибели жаловался знакомому на внучку

Бывший мэр Самары Виктор Тархов за несколько месяцев до гибели жаловался знакомому на внучку Екатерину Бельскую, которая не работала, бросила институт и постоянно просила у него деньги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Самарского областного суда, в котором рассматривается дело об убийстве Тархова и его супруги Натальи.

Знакомый экс-мэра, который знал его больше 30 лет, рассказал, что Тархов обычно не посвящал друзей в подробности личной жизни. Однако летом 2024 года он эмоционально высказался о внучке, посетовав, что та нигде не работает, оставила учебу и интересуется только деньгами.

Именно этот мужчина после исчезновения Тархова одним из первых забил тревогу. По его словам, они каждый год созванивались накануне Нового года, но в конце декабря 2024 года мужчина не ответил на звонки. С его номера 1 января 2025 года пришло сообщение с обещанием перезвонить, однако звонка так и не последовало.

Через несколько дней знакомый снова попытался связаться с Тарховым, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако все попытки оказались безуспешными. Молчание насторожило не только его, но и других людей из окружения бывшего главы Самары.

На вопросы о местонахождении Тарховых, как рассказал свидетель, внучка экс-мэра Екатерина отвечала, что у ее бабушки произошел инсульт, а дед якобы увез супругу в Москву на скорой помощи. Похожее сообщение, предположительно от имени самого Тархова, получил и его бывший коллега.

В этом СМС говорилось, что бывший мэр находится в Москве по семейным обстоятельствам и планирует вернуться примерно 19 января, после чего сможет выйти на связь. Также в сообщении было указано, что по всем вопросам следует обращаться к Кате.

После этого знакомый Тархова обратился за помощью в правоохранительные органы. Вместе с оперуполномоченной он пришел к квартире Тарховых. По его словам, на первый взгляд ничего подозрительного он не заметил, однако его насторожило поведение Бельской. Девушка не пустила сотрудницу дальше порога, а внутрь квартиры пригласила только знакомого семьи.

Спустя несколько дней Бельская передала мужчине подарок, который, как она утверждала, был от Тархова. Это была бутылка виски.

Про убийство Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения тел. По подозрению в двойном убийстве арестовали их внучку Екатерину Бельскую.

Следствие считает, что после смерти родственников Бельская в течение месяца отправляла сообщения с телефонов Тархова и его жены. В этих сообщениях она утверждала, что супруги уехали из страны. Параллельно, по версии следствия, девушка начала распродавать имущество бабушки и деда, используя поддельные документы.

Бельская дала признательные показания 28 февраля. По данным следствия, она заявила, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Затем тела, как утверждает следствие, были заморожены в азоте, после чего сообщник девушки расчленил их бензопилой.

По версии следствия, останки Тарховых Бельская попыталась скрыть, пропустив их через мясорубку и смешав с гречкой, чтобы убрать запах. После этого фрагменты тел были выброшены в мусорные контейнеры.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей.

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