«Очень живая песня»: боец СВО исполнил композицию «Жизни вальс»

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Алена Куликова
Алена Куликова 41 0

Ветеран боевых действий Данил Илюшкин уверен, что трек найдет своего слушателя.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Боец СВО Илюшкин представил композицию «Жизни вальс»

Гвардии ефрейтор, сапер-пулеметчик Гвардейского 91 саперного полка, участник СВО Данил Илюшкин исполнил песню «Жизни Вальс» ко Дню памяти и скорби. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Вместе с 27-летним ветераном боевых действий над треком работали продюсер и сонграйтер Maxong, а также певица Елизавета Долженкова. Проект выпустили при поддержке Музконтента Президентского фонда культурных инициатив (ПКФИ).

«Эта песня — очень живая, ее хочется переслушивать. Думаю, она откликнется у многих. Для меня это большой опыт — работать с такими артистами, учиться у них. И в то же время — это новый этап», — рассказал Данил.

Ветеран добавил, что уверен: песня обязательно найдет своего слушателя.

Для Данила Илюшкина музыка — не просто увлечение, а важная часть жизни. Он неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, дважды получал Гран-при, побеждал в творческих проектах «СВОя культура» и «Памяти Героев Верны» в 2026 году, а еще раньше — в конкурсе «Мистер ТИУ 2017».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице состоялся благотворительный показ спектакля «Дневник памяти».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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